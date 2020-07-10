طرح إعلان فيلم "الغسالة" استعدادا لعرضه في السينما

بعد توقف النشاط السينمائي لمدة تزيد على 3 أشهر بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلقت شركات "نيوسنشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي" الإعلان التشويقي لفيلم "الغسالة".

والفيديو الدعائي يعد الأول لفيلم منذ فترة التوقف، وسوف يكون الإعلان حصريا عبر صفحة "نيوسنشري" على تطبيق "تيك توك" لمدة 24 ساعة، في سابقة تحدث للمرة الأولى لفيلم مصري.





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ويشارك في بطولة فيلم "الغسالة" النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

ويكشف الإعلان التشويقي عن غسالة متطورة، يبدو أنها تسافر بالجميع عبر الزمن، وينتج عن ذلك صراعات مثيرة بين أبطال الحكاية، والفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

وتدور "الغسالة" حول "عمر" الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي "الغسالة" يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم "قصة حب"، الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.