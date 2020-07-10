البرازيل تسجل 1220 وفاة و42619 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة المزيد

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، أنها سجلت 42619 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية و1220 وفاة.

ووفقا لبيانات الوزارة، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البرازيل أكثر من 1.7 مليون شخص منذ ظهور الوباء بينما وصل عدد الوفيات إلى 69184 شخصا.

وفي سياق متصل، قال المكتب الصحفي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن "الرئيس في حالة صحية جيدة بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا".

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وذكر المكتب في بيان: "الرئيس الذي ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 بحالة طيبة ولا يعاني من مضاعفات".

وأضاف البيان "هو بصحة جيدة ويخضع للمتابعة بشكل منتظم من قبل الفريق الطبي بالرئاسة".

وكان بولسونارو وجه انتقادات متكررة ضد إجراءات التباعد الاجتماعي لمحاربة انتشار فيروس كوونا المستجد، محذرا من أن إبقاء الناس في منازلهم سيضر الاقتصاد ويقضي على الوظائف ويؤدي إلى الفوضى وازدياد عمليات النهب.