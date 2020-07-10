جمهور ماجد المهندس يحتفي بجديده

بعد أقل من أسبوع على اطلاق أغنيته الجديدة، حقق النجم ماجد المهندس أكثر من 6 ملايين مشاهدة في أغنية “مو ضروري” كلمات رامي العبودي، الحان وتوزيع ميثم علاء الدين، مكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية أصبحت متوفرة على قناة روتانا الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: “انتـه عندي مو ضروري/يعنـي ميهـم لو غبــت/انته لوعمري وحيـاتـي/جان بعـدك ماعشـت”.

أدى المهندس الأغنية بصوته الرائع وإحساسه العالي، وقد وصل العمل بسرعة وبساعات قليلة الى عدد كبير من الجمهور.

جمهور ماجد المهندس كتب: “كل يوم مليون مشاهدة “مو ضروري” تتخطى الـ 6 ملايين مشاهدة خلال ستة أيام فقط … ويبقى البرنس ماجد المهندس الرقم الصعب دائمًا”.