بمناسبة عيد العميد، قصي خولي يكشف عن تاريخ ولادة ابنه

بمناسبة عيد ميلاد ابنه الوحيد العميد الذي يصادف اليوم، نشر النجم قصي خولي مجموعة صور عفوية له برفقة ابنه وذلك عبر حسابه على انستغرام ولكن دون أن يكشف عن وجه العميد.

وعلق “قصي” على الصور قائلاً: “9/7/2018 … 9/7/2020 اليوم بحمدالله ونعمته ورعايته أصبح عمرك سنتين يا عميدي وفارسي وصغيري، الله يحفظلنا ياك ونشوفك شاب يا ضو عيوني انت.” وختم قائلاً: “كل سنة وانت بألف خير وحب وسعادة وسلام يا بابا. يا الله دخيل اسمك تحمي لي ابني وحيدي“.

نشير ان “خولي” كان قد فاجأ الجميع بالاعلان في صيف 2019 وبشكل مفاجئ أنه أصبح أباً لمولود أطلق عليه اسم “العميد” دون الغوص في تفاصيل أخرى. ولكن مع الكشف اليوم عن تاريخ ميلاد الطفل نرى ان قصي خولي رزق بابنه في صيف 2018. نذكر ان “خولي” كان قد شارك الجمهور في الأيام الماضية، عبر حسابه على انستغرام، بمقطع فيديو ظهر فيه وهو يتواصل مع إبنه فارس أو كما يلقبه “العميد جونيور”، عبر الهاتف، وعلّق على الفيديو بالقول :”يا روحي وضوء عيوني هالصوت.. يا بابا .. الله يحميلنا ياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري انت .. ويجمعني فيك عن قريب.. الله يحمي أطفال العالم جميعا”.