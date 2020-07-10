إدارة انستغرام تعتذر من بيلا حديد

بعد البلبلة التي أثارتها عارضة الأزياء الأميركية، من أصول فلسطينية، بيلا حديد، على حسابها عبر موقع انستغرام، عقب حذف التطبيق صورة لجواز سفر والدها رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد، والذي كان مكتوب عليه بأنه من مواليد فلسطين، حيث تم وضعها ضمن الصور التي تخالف قوانين التطبيق.

اصدر تطبيق ‫انستغرام بياناً رسمياً اعتذر من خلاله من بيلا حديد بعد إزالة صورة جواز سفر محمد حديد من التطبيق، وقال البيان: ‫”لحماية الخصوصية، لا نسمح بنشر معلومات شخصية مثل أرقام جواز السفر، لكن في هذه الحالة رقم الجواز كان محجوب، وإزالة الصورة كان خطأ. لقد استعدنا الصورة واعتذرنا لبيلا حديد”.

وكانت بيلا حديد هاجمت ادارة انستغرام وكشفت للمتابعين ان التطبيق أزال المنشور بسبب مزاعم خرق قوانينه وكأنه محتوي يتضمن تحرشاً أو تعرياً. وتابعت متسائلة: “ألا يسمح لنا بأن نكون فلسطينيين على إنستغرام؟ هذا بالنسبة لي هو تنمر.. لا يمكن للتطبيق أن يمحو التاريخ عن طريق إسكات الناس.