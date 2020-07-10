“أنت أطرق بابي” يتصدر بعد عرض أولى حلقاته

تصدر مسلسل “أنت أطرق بابي” في عدد من الدول وذلك بعد عرض أول حلقة منه يوم أمس الاربعاء وهو من بطولة: كرم بورسين، هاندا ارتشيل.

واحتل المسلسل المركز الثاني في مصر، وتصدر التريند في أكثر من دولة منها إسبانيا، البرازيل، تركيا، ايطاليا وكندا وذلك بسبب تميز المسلسل بقصة ذات طابع رومانسي ولكن مختلف في قصته عن الاعمال الرومانسية التركية.

يلعب كرم بورسين دور وريث شركة ضخمة سيركان بولات. اما هاندا ارتشيل تلعب دور فتاة بائعة الزهور تدعي “إيدا” وتدرس في الجامعة. لقاء بطلي المسلسل سيكون مليئاً بالأحداث ثم يتحول الى قصة حب قوية.