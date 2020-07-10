بالصور- ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يستمتعان بوقتهما على الشاطئ

بعد أشهر من التصوير والحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، يستمتع كل من الممثل أحمد العوضي وزوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز، بعطلتهما الصيفية على احد الشواطئ.

وقد شارك كل من الممثلين مع المتابعين عبر حساباتهما على مواقع التواصل بصورتين جديدتين من العطلة الصيفية، حيث ظهرت ياسمين بالمايو وأحمد يستلقي تحت أشعة الشمس.

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نذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد خاضت السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسل يحمل عنوان ‏‏”ونحب تاني ليه”، تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج شركة “سينرجي”، ‏وإخراج مصطفى فكري.

أما أحمد العوضي فيعرض له أحدث أعماله الدرامية من خلال مسلسل بعنوان “شديد الخطورة” الذي يعرض على احدى المنصات ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومي واستخدامهم بشكل كبير في ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏ وهو من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، إخراج حسام علي.

نذكر ان ياسمين عبد العزيز قد حذرت من صفحات تنشر اخباراً كاذبة عن لسانها. “يا جماعة انا حامل”، ياسمين عبد العزيز ضحية الأخبار الكاذبة