شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تطرب جمهور الأوبرا وتختتم الحفل بـ"أغلى اسم فى الوجود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة مي فاروق، آخر فقرات الحفل الغنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري يقدر بنسبة ٢٥٪، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا والتعايش معه.

وقدمت مي فاروق توليفة طربية بتقديم مجموعة من أغنيات الزمن الجميل منها، "وحشتوني" للفنانة وردة الجزائرية، "الف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، "طاير يا هوا" للفنان محمد رشدي، "أما براوة" للفنانة نجاة الصغيرة، "ودارت الأيام" للسيدة أم كلثوم، كما قدمت أغنية خاصة بها باسم "يا شمس يا منورة غيبي"، واختتمت الحفل بأغنية "يا أغلي اسم في الوجود" للفنانة نجاح سلام.

وقدمت صابرين مجموعة من أغنيات الزمن الجميل منها، "يا أعز من عيني" للفنانة الراحلة ليلى مراد، "زي العسل" للفنانة الراحلة صباح، "سلم علي"، فيما قدم المطرب أحمد عفت، "قولوله" للعندليب عبد الحليم حافظ، "أي والله" للفنان الراحل محمد فوزي،"زي الهوي" لعبد الحليم حافظ، بالاضافة الي تقديم مقطوعة موسيقية بعنوان"وحياتك يا حبيبي" من الحان سيد مكاوي.

وكان المطرب ياسر سليمان، أحيا أولي فقرات الحفل الغنائي، وقدم ياسر سليمان باقة من اغنيات الفنان الراحل محمد رشدي منها، "متي اشوفك"، "يا ليلة ما جاني"، "ع الرملة".

Advertisements

وشهدت دار الأوبرا المصرية استقبال الجمهور بنسبة 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح قبل انطلاق أولي حفلاتها بعد استئناف النشاط الفني، كما وضعت بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة ، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع الكحول، وحرصت أيضا علي خلق مسافات التباعد بين الحضور ، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية علي الجمهور أثناء دخولهم الحفل .

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل.والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.