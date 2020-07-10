شكرا لقرائتكم خبر عن آراء النجوم بطريقة كوميدية فى عرض "جريما فى المعادى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت عروض "جريما فى المعادى" مسرحية "كلها غلط"، التى يعود بها مجددًا النجم أشرف عبد الباقى لبدء عروض فرقته الجديدة، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبهذه المناسبة نشر أشرف عبد الباقى، مقطع فيديو طريف يرصد آراء النجوم الذين حضروا أول عرض للمسرحية بعد عودتها من جديد.

شارك أشرف عبد الباقى، مقطع الفيديو الذى يوثق آراء نجوم الفن فى العرض المسرحى بشكل ساخر فى البداية، مع الجمهور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليه: "آراء صادمة من آسر ياسين وأشرف زكى ونخبة من كبار النجوم فى مسرح أشرف عبد الباقى (مسرحية كلها غلط)".

فى البداية، قال شيكو: "الحقيقة أنا شايف يعنى إن ها "جريما فى الريحانى" مش "جريما فى المعادى".. وفعلًا ضيعت ساعتين ونص من حياتى.. شكرًا يا أشرف عبد الباقى"، وشارك فى المقطع الكوميدى، الشاعر أيمن بهجت قمر، الذى قال مازحًا: "ضيعت من وقتى النهاردة ساعتين منتهى الندم.. حاجة بشعة بشعة بشعة.. طيب أنتوا عاوزين تضيعو وقتكو متضيعوش وقت أصحابكو يعنى"، ثم قال أيمن بهجت قمر، "طبعًا مفيش أى حاجة من الكلام اللى بقوله دا حقيقى.. العرض تحفة وأنا بقيت مستمتع جدًا وعمرى فى حياتى ما شوفت عمل بالشكل ده فعلًا حاجة مختلفة تمامًا".

من جهته، قال آسر ياسين "المسرحية معمولة صح جدًا.. أتمنى الناس تيجى تشوف المسرحية.. وأشرف حمسنى إن أنا أرجع أعمل مسرح تانى ونفسى أعمل مسرح تانى"، فيما قال سامح حسين "أنا بعيط من الضحك.. المسرحية من أفضل المسرحيات اللى شوفتها"، وأبدت إيمى سمير غانم، إعجابها بالعرض، وقالت "الممثلين هايلين.. وأنا بصراحة مستمتعة"، وأضاف أحمد رزق "أشكر أشرف عبد الباقى وأشكر كل التيم اللى شغال على المسرحية".





كما قال محمود عبد الغنى: "الواحد عايز ينط ويشتغل معاهم يعنى"، وأضاف سليمان عيد "أنا بحلم ولا بجد بصراحة مبهور.. من أجمل العروض اللى شوفتها من سنين طويلة جدًا"، بدوره، قال تامر حبيب "المسرحية حلوة جدًا وعجبانى والناس هايله"، حسن الرداد "غرض مذهل ومختلف تمامًا عن أى حاجة بتقدم".

كذلك، قال سامى مغاورى "أنا ضحكت من قلبى النهاردة والناس ميتة على نفسها من الضحك"، وأضافت هالة صدقى "أشرف عبد الباقى فنان بجد"، وقالت إلهام شاهين، "مش مصدقة إن دول ممثلين جداد يعنى أنا مبسوطة بيهم وبأدائهم"، إضافة إلى ذلك قال محمد جمعة "مستمتع بيهم بشكل غير طبيعى.. الأستاذ أشرف عبد الباقى أصبح علامة مسجلة"، أما سلوى خطاب، فقالت "العرض بهرنى.. أنا كان نفسى بقى أشرف فعلًا يقدم المسرح اللى من النوع ده".

بدوره، قال اللاعب أحمد فتحى "المسرحية رائعة بصراحة واتبسط جدًا"، كما قال كريم عفيفى "الموضوع إن يبقى عرض كله بالغط ده حاجة جديدة"، وأضاف حامد الشراب "طريقة تمثيل جديدة على المسرح"، كذلك قال صبرى فواز "كل حاجة فى توقيتها بشكل حلو جدًا.. الناس كانت مبسوطة جدًا ومتجاوبين بشكل عالى جدًا مع المسرحية"، وعن العرض، قال المخرج خالد جلال "عرض ظريف جدًا ومحكم جدًا والولاد حلوين"، فيما قال أشرف زكى "أشرف عبد الباقى عامل عقد مع النجاح فبقوله ألف ألف مبروك".

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ويشار إلى أن النجم أشرف عبد الباقى عاد مجددا لبدء عروض فرقته الجديدة والتى تقدم عرض "جريمة فى المعادي" مسرحية "كلها غلط"، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقرر عبد الباقى العودة لبدء عروض فرقته على مسرح نجيب الريحانى بوسط القاهرة، وذلك يوم الخميس 16 يوليو الحالى، وسط إجراءات احترازية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء بنسبة حضور 25% من الجمهور للحفاظ على سلامتهم.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

مسرحية "جريما فى المعادي.. مسرحية كلها غلط"، هى بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبد الباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى، وإنتاج وورك شوب أشرف عبد الباقى.