شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون مع إيقاف التنفيذ غابوا عن الساحة الفنية سنوات بدون اعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انشغل جمهور الوسط الفنى الأسبوع الماضى بالأنباء التى خرجت حول اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل التمثيل، مستندين إلى فقدان التواصل معها وتغيير أرقام تليفوناتها لعدم وصول أحد إليها إضافة إلى غيابها عن المشاركة فى الأعمال الفنية، وأيضاً اعتذارها عن أكثر من عمل فنى فى السنوات القليلة الماضية، ورغم كل ما انتشر إلا أنها لم تخرج وتؤكد أو تنفى أى شىء بنفسها.

وإذا نظرنا داخل الوسط الفنى نجد أن هناك عددا كبيرا من الفنانين بعيدين عن المشاركة فى الأعمال الفنية منذ سنوات عديدة لأسباب مختلفة سواء لا يعرض عليهم أعمال جديدة أو أن ما يصلهم لا يلقى إعجابهم أو أسباب أخرى، لكن هذا الغياب لا يعنى أنهم اعتزلوا خاصة أن بعضهم خرج وصرح بأنهم بعيدون بإرادتهم والآخر لا يعرض عليه أعمالاً جديدة.

وعلى رأس هؤلاء النجمة شريهان التى تغيب عن تقديم أعمال فنية منذ 18 عاماً وتحديداً بعدما قدمت فيلم "العشق والدم" مع فاروق الفيشاوى والمخرج أشرف فهمى، وبعدها ابتعدت عن الساحة الفنية، إلا أنها لم تعتزل الفن وراودتها فكرة العودة كثيراً إلى أن وافقت على ذلك من خلال مسرحية "كوكو شانيل" التى صورتها منذ فترة ولم تعرض حتى الآن.



شريهان

الفنان توفيق عبد الحميد يغيب عن الساحة الفنية منذ 10 سنوات كاملة وتحديداً بعد تقديمه مسلسل "سى عمر أفندى" عام 2010، ونفى "عبد الحميد" لـ"الخليج 365" فكرة اعتزاله موضحاً أنه متوقف بإرادته رغم أنه يتلقى عروضا بالتمثيل لا تتوقف كل عام لكن لم يصله أى دور ينل إعجابه ليقدمه، وأنه ينتظر وصول العمل المختلف حتى يعود به.

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توفيق عبد الحميد

الفنانة ليلى طاهر أيضاً تغيب عن المشاركة فى الأعمال الفنية منذ 6 سنوات حيث كان آخر مشاركة لها عبر مسلسل "الباب فى الباب" الجزء الرابع الذى تم عرضه عام 2014 وبعدها اختفت عن الساحة الفنية حتى تم تكريمها العام الماضى فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى، وأكدت على هامشة أنها ابتعدت عن التمثيل لأن الأعمال التى تعرض عليها لا تناسبها ولن تضيف لها أى جديد.



ليلى طاهر

أيضاً الفنانة لبنى عبد العزيز الغائبة عن المشاركة فى أعمال فنية منذ 8 سنوات وتحديد بعد تقديمها فيلم "جدو حبيبى" عام 2012، فهى ترفض المشاركة فى أعمال جديدة عرضت عليها مؤخراً لأن الأدوار غير مناسبة لها مفضلة الحفاظ على التاريخ الذى صنعته طوال سنوات عملها بالفن سواء الأفلام التى قامت ببطولتها أو التى أنتجتها.



لبنى عبد العزيز

النجم الكبير محمود ياسين يغيب عن المشاركة فى الأعمال الفنية منذ تقديمه نفس الفيلم وهو "جدو حبيبى" مع لبنى عبد العزيز عام 2012، حيث تلقى أكثر من عمل بعده ولكنه اعتذر، إلا أنه فى السنوات الأخيرة قرر الابتعاد بسبب حالته الصحية التى لم تعد تسمح له بالمشاركة فى أعمال جديدة ولكنه فى نفس الوقت نفى فكرة اعتزاله التمثيل فى أكثر من مناسبة.



محمود ياسين

النجم صلاح السعدنى هو كذلك يغيب عن تقديم أعمال فنية جديدة منذ 7 سنوات وتحديداً بعد تقديمه مسلسل "القاصرات" عام 2013، حيث أن حالته الصحية لم تعد تسمح بالعمل مرة أخرى وأصبح يلتزم منزله منذ أربعة سنوات مكتفيا بما قدمه على مدار عمله بالفن