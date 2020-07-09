أحمد جمال ينعي والدة محمد علاء بكلمات مؤثرة

القاهرة – لايف ستايل
نعى الفنان أحمد جمال والدة صديقه الفنان محمد علاء التي رحلت عن عالمنا صباح الآربعاء 8 يوليو.
نشر جمال عبر صفحته على فيسبوك صورة لعلاء ووالدته وكتب: "بالأمس والدة حمادة هلال واليوم وفاة والدة صديقي وأخويا الممثل والمخرج محمد علاء، ربنا يرحمها ويغفرلها و يسكنها فسيح جناته، دعواتكم ليها وربنا يرحم أمواتنا جميعا".
كان محمد علاء طلب يوم الإثنين من الجمهور الدعاء لوالدته، بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها، ثم أعلن اليوم عن وفاتها.
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