ديانا حداد تحمل الكثير من المفاجآت في جعبتها

انتهت النجمة اللبنانية ديانا حداد من تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني، التي ستضم بعضها إلى ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال العام الحالي.

وتقدّم ديانا حداد في الألبوم أغنيات باللهجات العربية المختلفة، منها المصرية واللبنانية والمغربية والخليجية والعراقية، في أعمال ستشكّل مفاجأة للجمهور.

ومن المقرر أن تطرح ديانا الألبوم دفعة واحدة وليس بطريقة منفصلة، وسيكون هناك أغنيات منفردة تصدرها بعيدًا عن الألبوم.

يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد الفنية، أغنيتها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “ماحد يحس بالعاشق” من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ وإخراج شهاب.

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