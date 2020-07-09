شكرا لقرائتكم خبر عن قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد ابنه: عميدي وفارسي وصغيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان قصي خولي بعيد ميلاد نجله، اليوم الخميس، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الصور من احتفالات عيد ميلاد ابنه.

وقال الفنان قصي خولي في الذكرى الثانية لميلاد ابنه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مساء اليوم: "اليوم بحمد الله ونعمته ورعايته صار عمرك سنتين.. يا عميدي وفارسي وصغيري.. الله يحفظلنا ياك ونشوفك شب يا ضو عيوني أنت... كل سنة وأنت بألف خير وحب وسعادة وسلام يا بابا.. يا الله دخيل اسمك تحمي لي ابني وحيدي".

ابن قصي خولي

وفي وقت سابق، شارك النجم السوري قصي خولي، مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر به وهو يتحدث مع نجله "العميد"، علي الرغم من الخلافات مع زوجته التونسية مديحة الحمداني، معلقًا علي الفيديو قائلاً: "يا روحي وضوء عيوني هالصوت.. يا بابا.. الله يحميلنا ياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري أنت.. ويجمعني فيك عن قريب.. الله يحمي أطفال العالم جميعًا".

ابن قصي خولي

وكان الفنان السورى قصى خولى قد شارك متابعيه بفيديو جديد، له خلال احتفاله بعيد ميلاده ويظهر به وهو يحمل نجله، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، وذلك بعد الخلافات التي حدثت مع زوجته التونسية مديحة الحمداني مؤخرا، حيث علق علي الفيديو قائلا : " صارو 44 سنة يا بابا بس بوجودك اختلف معنى السنين وشفت نورك بحياتي".

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وكان قصي خولى، برر السبب الذي دفعه إلى عدم إعلانه زواجه من التونسية مديحة الحمداني، والحديث المتأخر عن ولادة ابنه، إن حياته الشخصية ملكه، وأنه أخفى تلك الأخبار بسبب تفضيله لأن تبقى حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، وهو ما اتفق عليه مع زوجته منذ البداية، وذلك قبل قيامها بتهديده أنها ستفضحه في حال قال المزيد من الأكاذيب حولها وحول طفلهما.



ابن قصي خولي

وقال قصى خلال البرنامج الذى استضافته به الفنانة ميساء المغربي على قناة "دبي"، إن الطفل هوالرابط الذي يحافظ على العلاقة، واكتفى بقول: "ان شاء الله ابني ما بيبعد عن عيني ثانية"، وذلك في تعقيبه على سؤال يتعلق بمكان عيش ابنه في حال حصول طلاق بينه وبين زوجته.

وحول ولادة ابنه "العميد" أو "فارس"، قال الفنان السوري إن تلك اللحظة كانت أحلى وأغلى لحظة في حياته، وأن كل شيء في حياته تغير للأجمل والأفضل عندما أصبح أبا، مشيرا إلى أن ابنه هو توأم روحه.