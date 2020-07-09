شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Greyhound لـ توم هانكس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع عيد ميلاده الـ64، يعرض غدا الجمعة فيلم Greyhound، للنجم العالمى توم هانكس، والذى احتفل بعيد ميلاده اليوم الخميس، ورغم ذلك إلا أن هانكس ليس سعيد بما يكفى بعرض الفيلم حيث اعترف أنه يشعر بخيبة أمل لأن فيلمه الجديد Greyhound لن يحصل على إصدار بالعرض، وسيعرض فقط علي منصة نوات Apple TV +، والتي قامت بشراء حقوق فيلم الحرب والإثارة الجديد.

ويحكي فيلم الحرب قصة الكابتن إيرني كراوس وهو يشرع في مهمته الأولى في زمن الحرب ويقود مجموعة تدافع عن سفينة تجارية خلال معركة الأطلسي في عام 1942، يلعب هانكس دور البطولة في الفيلم باسم Ernie.

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وجاءت صفقة شراء الفيلم بعد توقف عرض الأفلام بدور العرض السينمائي وغلق الأماكن العامة في معظم دول العالم بسبب جائحه فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركة سونى طرحت أول تريلر لفيلمها Greyhound، في مارس الماضي، والذى وصلت مدته إلى دقيقتين و 44 ثانية، احتوى على العديد من المشاهد المشوقة، التى تكشف عن مضمون العمل الجديد، من بطولة توم هانكس، إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات.

العمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.