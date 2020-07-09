شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر سليمان يفتتح أولى فقرات حفل الأوبرا بأغنيات محمد رشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، أولى فقرات الحفل الغنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، الذي أحياها المطرب ياسر سليمان وسط حضور جماهيري يقدر بنسبة 25٪، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا والتعايش معه، وقدم ياسر سليمان باقة من أغنيات الفنان الراحل محمد رشدي منها، "متي اشوفك"، "يا ليلة ما جاني"، "ع الرملة".

وشهدت دار الأوبرا المصرية استقبال الجمهور بنسبة 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح قبل انطلاق أولي حفلاتها بعد استئناف النشاط الفني، كما وضعت بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة ، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع الكحول، وحرصت أيضا علي خلق مسافات التباعد بين الحضور ، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية علي الجمهور أثناء دخولهم الحفل .

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل.

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والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.