أحمد فلوكس :"تم سرقة تليفوناتي ..كلمونى على تليفوناتى القديمة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد فلوكس، سرقة هواتفه المحمولة، ما أثار التساؤلات حول كيفية حدوث ذلك في توقيت واحد، حيث كتب عبر حسابه بموقع انستجرام منذ قليل دون توضيح :"تم سرقة تليفوناتي ..كلمونى على تليفوناتى القديمة".



أحمد فلوكس عبر انستجرام

وكان ظهر الفنان أحمد فلوكس أثناء قيامه بتمرينات رياضية بقوة كبيرة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حيث ظهر في غاية الحماس أثناء تلك التدريبات، ويأتى ذلك بعد أيام من إعلانه الارتباط بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي.

يشار إلى أن أحمد فلوكس تعرض صباح لحادث سير، حيث شارك صورة لسيارته بعد الحادث، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليه قائلا: "الحمد الله على كل شيء".

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وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.