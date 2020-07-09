شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم في الويك أند.. نوال الزغبي في حمام السباحة وأروى تحتفل بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضي نجوم الفن الويك أند على طريقتهم الخاصة، فهناك من يستمتع بالـ weekend على شاطئ البحر أو بين الأسرة أو خلال الاحتفال بمناسبة شخصية أو اجتماعية أو غير ذلك، فمثلا قضت الفنانة نوال الزغبي الويك اند في حمام السباحة، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة جديدة لها في حمام السباحة معلقة عليها: "كل شي إلو نهاية.. صباح الخير والأمل والتفاؤل".

نوال الزغبي

أما الفنانة أروى، فقد احتفلت بعيد ميلادها مع زوجها في الويك اند، حيث نشرت صورًا لها خلال الاحتفال بعيد الميلاد برفقة زوجها معلقة: "برغم إصراري إني مش عاوزة احتفل هالسنة بعيد ميلادي.. بس أنا محظوظة أن لي زوج عظيم سعادته بتكمل لما أكون سعيدة بوجود كل من أحب حواليه".

أروى

وأضافت: "شكرا لصديقاتي أو أخواتي اللي أشاركهم لحظاتي السعيدة والحزينة، يتحملوني في لحظات تعبي وغضبي وانشغالي ولا تشغلهم الحياة عن سؤالهم عني ومشاركتي لحظات كثيره من حياتي.. كلهم أهلي في غربة لا أهل لي فيها.. الله يديم هالجمعة ويسعدنا بسنوات جميلة وسعيدة قادمة .. والله يخليك لي يا أعظم حبيب وزوج".

في الوقت ذاته، احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلاد صديقتها في الويك أند، حيث شاركت بعدد من الصور برفقة صديقتها معلقة :"‎كل سنة وأنت سندي وصحبتي وصديقة عمري.. كل سنة وأنا حياتي بيكي كاملة.. كل سنة وانت أجدع و أجمل وحياتك مليانة بالفرحة وراحة البال كل سنة وإحنا مع بعض يا حبيبة قلبي".



درة

فيما نشرت الفنانة درة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة جديدة لها في الويك أند معلقة :"لا تتنازل عن نفسك، أنت كل ما لديك".

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مجدى الهواري مع ابنته

وفي الويك أند أيضا، نشر المخرج مجدي الهواري صورتين برفقة ابنته الوحيدة مريم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



دارين حداد

كذلك شاركت الفنانة دارين حداد جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة جديدة خلال قضائها الويك اند، لاقت تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين. بينما نشر الفنان ظافر العابدين صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مساء اليوم، حيث قضى الويك أند في ممارسة التمارين والتدريبات الرياضية معلقا عليها :"وقت التدريب".