شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل قصة الحب الجديدة التى يعيشها نيال هوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى نيال هوران يعيش قصة حب جديدة، ستسلط وسائل الإعلام الفنية الأضواء على تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، فقد أفاد موقع "ديلى ميل" أن المغنى البالغ من العمر 26 عاما ونجم الفريق الغنائى الشهير One Direction بدء فى مواعدة صديقته الجديدة أميليا وولى منذ ما يقرب من شهرين، وبحسب ما ورد اقترب الاثنان للغاية من بعضهم البعض أثناء الحجر الصحى فى المنزل فى لندن بسبب انتشار فيروس كورونا Covid-19 الذى يهدد العالم.



نيال واميليا

وأشار مصدر لم يكشف عن هويته للموقع "إن نيال جاد للغاية بشأن علاقته بأميليا البالغة من العمر ( 23 عام ) ، وقد أدى تواجدهما معا بالحجر المنزلي إلى تكثيف مشاعره تجاهها و ترابط علاقتهما أكثر من زي قبل ، في حين أخبرت إميليا عدد من الأصدقاء المقربين أنها تعتقد أن هذا هو الحب الحقيقي بالنسبة لها".

ونشرت إميليا مؤخرا عبر تطبيق "سناب شات" صورة جمعتها بنيال هوران و هي الصورة باللونين الأبيض والأسود، وعلقت عليها " Sunday’s vibe " إلى جانب رسمه قلب، وكان الثنائى يشربان النبيذ فى منزل نيال الموجود فى لندن يوم الأحد.