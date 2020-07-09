يسرا تحتفل بعيد ميلاد صديقتها: "كل سنة وأنا حياتي كاملة بيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفلت الفنانة يسرا، بعيد ميلاد صديقتها المقربة، من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها بموقع "تويتر".
وعلقت "يسرا"، على الصور قائلة: "كل سنة وإنتي سندي وصحبتي وصديقة عمري، كل سنة وأنا حياتي بيكي كاملة، كل سنة وإنتي أجدع وأجمل وحياتك مليانة بالفرحة وراحة البال، كل سنة واحنا مع بعض يا حبيبة قلبي".
يُذكر أن يسرا في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "خيانة عهد" مع المخرج سامح عبدالعزيز، بطولة حلا شيحة، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد سرحان، مصطفى درويش، خالد أنور، هنادي مهنى، تيام مصطفى قمر.
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