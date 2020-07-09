أحمد فلوكس يعلن عن سرقة هواتفه المحمولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعلن الفنان أحمد فلوكس عن سرقة هواتفه المحمولة، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام". وكتب "فلوكس"، عبر الموقع قائلًا: "تم سرقة تليفوناتي كلموني على تليفوناتي القديمة".

و يواصل فلوكس، حاليًا تحضيراته لمسلسل "زكريا"، الذي يخوض بطولته، وهو من تأليف محمد الشواف.

وكان أخر أعمال فلوكس فيلم "الممر" بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، من إخراج شريف عرفة.

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