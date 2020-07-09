إيرادات الأربعاء.. " "The Invisible Manالأول.. "Siberia" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري من إيرادات يوم الأربعاء 8 يوليو..

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احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 23 ألفًا و460 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 23 ألفا و350 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم "Siberia" بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 8 آلاف و260 جنيها.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 7 آلاف و661 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Onward" بطولة Tom Holland، وحقق 5 آلاف و790 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 5 آلاف و589 جنيها.

فاز بالمركز السابع فيلم " The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 4 آلاف و636 جنيهًا، وذهب المركز الثامن لفيلم "I Still Believe"، بطولة K.J. Apa، بعد تحقيقه 3 آلاف و834 جنيها، وفي المركز التاسع يأتي فيلم " Escape From Pretoria"، بعد تحقيقه 3 آلاف و825 جنيها.