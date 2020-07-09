نبيل الحلفاوي يعلق على مطالبة "الزملكاوية" منح ناديهم لقب نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تلقى الفنان نبيل الحلفاوي، سؤالًا من أحد متابعيه عبر "تويتر"، حول تصدر هاشتاج "الزمالك نادي القرن الحقيقي"، عبر الموقع.

وطلب أحد المغردين معرفة رأيه في الأمر قائلًا: "عايزين رأيك يا قبطان في الصداع اللى عاملينه الزملكاوية"، ليجيب "الحلفاوي": "والله فيه حاجات أهم هي اللي عاملة للواحد الصداع الحقيقي، ده موضوع عدى عليه 20 سنة، واللي عاوز اللقب يشتغل على القرن الحالي".

وأضاف في رده: "اللي مش عاجباه المعايير يسعى لتغييرها، واللي فيه اعتداء على حقوقه ياخد حقه بالقانون، مش مستاهلة صداع".

ودشن عدد من مشجعي الأبيض هاشتاج "الزمالك نادي القرن"، عبر "تويتر"، يطالبون خلاله بمنحهم لقب نادي القرن بدلًا من النادي الأهلي.