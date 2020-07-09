بعد شائعة دخوله في غيبوبة سُكر.. أحمد عيد لـ"الخليج 365": "إشاعة ملهاش لازمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفى الفنان أحمد عيد، الشائعات التي انطلقت في الساعات القليلة الماضية، وتُفيد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها في غيبوبة سكر، قائلًا: "أنا جالي فوبيا من كتر ما الإشاعة دي انتشرت".

وأضاف "عيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلًا: "أنا كويس ودي إشاعة ملهاش لازمة عمال أنفي فيها بقالي يومين، ودكتور أشرف زكي تواصل معايا واتأكد إني بخير وهو طلع رد على الإشاعة وقال إني كويس وبخير ومفيش أي حاجة".

وعن سبب انطلاق الشائعة، قال الكوميديان الشهير، أن الفنان عمرو واكد غرد عبر "تويتر"، بذلك، ولكنه عاد وحذف التدوينة وأكد إنها مجرد شائعة وليست حقيقة، موضحًا: "أنا مش متابع سوشيال ميديا أوي".

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وأعرب "عيد"، عن استيائه من تداول شائعة مرضه بهذا الشكل، مؤكدًا أن هناك قضايا أهم من مرض فنان واصفًا شائعة مرضه بـ"التافهة": "أنا آخر واحد يطلع عليه إشاعة إحنا عندنا مليون ألف قضية مهمة وأهم من الحاجات التافهة دي إيه يعني الواحد يتعب؟، أنا حتى مرضتش أعمل فيديو عشان أرد عشان مكبرش الموضوع لانه موضوع تافه ميستاهلش اننا نتكلم فيه".

وتوجه "عيد"، بالشكر لكل جمهوره ومحبيه، معربًا عن سعادته لهذا الكم من الحب الذي يتلقاه منهم.

وينتظر أحمد عيد استكمال تصوير مسلسله الجديد "إختراق 2"، بعد غلق المجال الجوي بسبب أزمة فيروس كورونا التي انتشرت على مستوى العالم، حيث يتم التصوير في السعودية، والمسلسل بطولة كل من مي سليم، والسوري نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسى والمذيعة مها منصور، تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عيد فيلم خلاويص في عام 2018، مع الفنانة أيتن عامر، تأليف لؤي السيد، وإخراج خالد الحلفاوي.