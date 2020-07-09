تراند اليوم : سرقة هاتف فنان مصري شهير ويطالب بهذا الأمر

أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن تعرضه للسرقة، إذ شارك منشور له أخبر به متابعيه عن سرقة هواتفه، مطالبًا أصدقاءه بالتواصل معه عبر أرقامه القديمة.

وكتب أحمد فلوكس، في منشوره على انستجرام: «تم سرقة تليفوناتي .. كلموني على تليفوناتي القديمة»، ليتفاعل معه متابعوه وجمهوره، بالإعجابات والتعليقات.

يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.