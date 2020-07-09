عودة أفراح القبة للمسرح العائم ثانى أيام عيد الأضحى

تعود مسرحية أفراح القبة فى موسمها الثالث على خشبة المسرح ‏العائم بالمنيل بدءًا من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك الموافق ٢ ‏أغسطس، و لمدة 3 أيام فى الأسبوع، الخميس والجمعة والسبت فى ‏تمام السابعة مساء مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.‏

وتدور أحداث الرواية خلال حقبة السبعينيات، حول ممثلى فرقة ‏مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم

(أفراح القبة)، ‏يكتشف الممثلون فى كواليس المسرح، أن أحداث المسرحية تدور ‏حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقاف هذه ‏المسرحية، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل، ويجد ‏الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.‏العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف ‏المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، ‏مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان ‏أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، ‏عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام ‏علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، ‏تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم ‏حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.‏