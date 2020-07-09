أحمد عصام يبدأ تصوير مسلسل "طلقتك نفسي"

بدأ الفنان أحمد عصام تصوير مسلسله الجديد "طلقتك نفسي" والمقرر عرضه في الفترة المقبلة، والتي تدور أحداثه حول ظاهرة الطلاق التي انتشرت بشكل كبير في وقتنا الحالي.
كما يستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخل الأهل و غيرهم من الأسباب و النتيجة غالبا تكونبكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب إذ يقع ضحيتها غالبًا الأولاد و هي انتي طالق لفظ واحد صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.
مسلسل طلقتك نفسي من بطولة أحمد عصام و هاجر أحمد و أحمد شامي و ميدو
المسلسل قصة أحمد عصام سيناريو و حوار احمد عصام و احمد صبحي و يتميز بطابع كوميدي و اجتماعي مكون من 30 حلقة مقسمة على حكايات و لكل حكاية حلقتان ترصد مشاكل الزواج السريع.
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