أحمد عصام يبدأ تصوير مسلسل "طلقتك نفسي"

بدأ الفنان أحمد عصام تصوير مسلسله الجديد "طلقتك نفسي" والمقرر عرضه في الفترة المقبلة، والتي تدور أحداثه حول ظاهرة الطلاق التي انتشرت بشكل كبير في وقتنا الحالي.

كما يستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخل الأهل و غيرهم من الأسباب و النتيجة غالبا تكون

بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب إذ يقع ضحيتها غالبًا الأولاد و هي انتي طالق لفظ واحد صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.

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مسلسل طلقتك نفسي من بطولة أحمد عصام و هاجر أحمد و أحمد شامي و ميدو

عادل و نانسي صلاح و محمد مهران و كارولين عزمي ، ضيوف الشرف بيومي فؤاد و نهال عنبر و عايدة رياض و آخرون، و إخراج محمد النقلي وإنتاج أحمد مجدى.

المسلسل قصة أحمد عصام سيناريو و حوار احمد عصام و احمد صبحي و يتميز بطابع كوميدي و اجتماعي مكون من 30 حلقة مقسمة على حكايات و لكل حكاية حلقتان ترصد مشاكل الزواج السريع.