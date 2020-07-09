مناقشة قضايا كورونا ضمن مشروعات تخرج كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

يناقش طلاب كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، مشروعات التخرج عبر تطبيق ZOOM الدفعة الثامنة لقسمي الإعلام ، واللغة والترجمة يومي السبت والأحد المقبل الموافق يومي 11 و12 يوليو تحت إشراف دكتور عزة أحمد هيكل عميد الكلية ورعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وتأتي فكرة المشروعات نظرا للأحداث والظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم ، ساهمت الكلية بشقيها اللغة والإعلام لتناول ومتابعة مختلف الموضوعات التي ارتبطت بجائحة كورونا في الإعلام المصري والدولي إنطلاقا لترجمة وتوثيق ما قدم وإعداد إنتاج إعلامي متميز .
ويذكر أن مشروعات قسم الإعلام تدور حول إنتاج إعلامي متنوع عن جائحة كورونا استنادا إلى تحليل التغطية الإخباريةلعدد من القنوات التلفزيونية العربية والدولية، وقد أنتج قرابة 130 طالب 22 مشروعا شملت كافة الوسائط الإعلامية من صحافة ، وإذاعة ، وتلفزيون ، وإعلانات لتقدم من خلالها إنتاج إعلامي متنوع ، من إعداد منصات لعرض التقارير الإخبارية ، وأفلام تسجيلية ، وإعلانات توعوية ، وبرامج إذاعية وتلفزيونية تهدف تحقيق العديد من الأهداف الإجتماعية ، والنفسية ، والتوعوية للجمهور .
أما مشروعات قسم اللغة والترجمة فقد ضمت ترجمة عملا للأطفال فضلا عن ترجمة التغطية لعدد من الصحف والمجلات العالمية، وفي هذا الجانب انتج 35 طالبا ثلاثة مشروعات ، بدأت بترجمة حلقات
كما أن لجان التحكيم لقسمي الإعلام واللغة والترجمة تضم نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والخبراء منهم دكتور حمدي حسن أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، دكتور سناء صليحة عضو المجلس الأعلي للصحافة ، والكاتبة والإعلامية دكتور آمال عثمان والأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام ، و جمال الشاعر الإعلامي وعضو الهيئة الوطنية للإعلام ، وجمال عنايت عضو الهيئة الوطنية للإعلام ، و الإعلامي إبراهيم حجازي، والإعلامي عمرو خفاجي ، والإعلامي عمرو الليثي والإعلامي شريف عامر .
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