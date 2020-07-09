حفل استثنائي للموسيقار يحيى خليل على المكشوف بالأوبرا

يعود الموسيقار يحيى خليل رائد موسيقى الجاز فى مصر والعالم العربى إلى جمهوره فى حفل استثنائى يقام مساء اليوم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا بعد غياب 4 أشهر من اعماله الجديدة التى يقدمها لاول مرة الى جانب عدد من مؤلفاته

الشهيرة التى تتميز بشكلها الفنى المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم فى عالم غريب، يعيش اهل بلدى، البيانولا، دنيا، الامل، اميرة، من غير عنوان، الغربة ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية، بالاضافة الى تنويعات على عدد من اشهر الحان الموسيقى العربية التى قام باعادة صياغتها باسلوب الجاز.

يذكر ان هذا الحفل هو الاخير ليحيى خلال الموسم الصيفى بعدها يتوجه إلى الولايات المتحدة للقيام بجولته الفنية السنوية فى عدد من المدن الأمريكية بالتعاون مع المايسترو الأمريكى مايكل ابراهيم وعدد من نجوم الجاز فى أمريكا.