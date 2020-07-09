الليلة .. حفلات دار الأوبرا على شاشة التليفزيون المصري

في ظل التعاون بين وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للاعلام، تقرر بث حفلات دارالاوبرا المصرية المقامة بالمسرحين النافورة والمكشوف على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصري، اعتباراً من التاسعة مساء

اليوم الخميس.

ويتم نقل السهرة الطربية التي يحييها نخبة من نجوم الأوبرا، وهم "مي فاروق، احمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، وعازف

الكلارينيت محمد فوزى الذي يشارك لأول مرة.

وتتضمن باقة مختارة من اهم اعمال الموسيقى العربية التي شكلت جزء من الوجدان الفنى للامة، وذلك حتى يتمكن جموع المواطنين من متابعة مختلف ألوان الفنون الراقية والهادفة التي تختص الاوبرا بتقديمها.