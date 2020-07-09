بالفيديو.. أم تلقي طفلها من الطابق الثالث لتنقذه من الموت “حرقاً”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وفي إحدى المدن الأمريكية ،ضحت سيدة بنفسها وألقت طفلها من الدور الثالث لتنقذه من الموت في حريق، بينما لعب شاب دور البطولة بالتقاط الطفل وإنقاذه.

الأمريكي الأسمر فيليب بلانكس صاحب الـ28 عاما، تمكن من إنقاذ الطفل صاحب الثلاث سنوات والتقطه قبل أن يرتطم بالأرض، في مدينة فينكس الأمريكية.

وتوفيت والدة الطفل في الحريق، ليقول بانكس: “هي البطل الحقيقي ولست أنا. لقد قدمت التضحية القصوى لإنقاذ صغيرها”.

Advertisements

وتوفيت جيمسون والدة الطفل راشيل عن عمر ناهز الثلاثينن بينما تم نقل الطفل وشقيقته إلى لمستشفى.

هذه الحادثة من اروع القصص التي تثبت مدي تضحية الام من اجل ابنائها .