بالفيديو.. أم تلقي طفلها من الطابق الثالث لتنقذه من الموت “حرقاً”

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وفي إحدى المدن الأمريكية ،ضحت سيدة بنفسها وألقت طفلها من الدور الثالث لتنقذه من الموت في حريق، بينما لعب شاب دور البطولة بالتقاط الطفل وإنقاذه.
الأمريكي الأسمر فيليب بلانكس صاحب الـ28 عاما، تمكن من إنقاذ الطفل صاحب الثلاث سنوات والتقطه قبل أن يرتطم بالأرض، في مدينة فينكس الأمريكية.
وتوفيت والدة الطفل في الحريق، ليقول بانكس: “هي البطل الحقيقي ولست أنا. لقد قدمت التضحية القصوى لإنقاذ صغيرها”.
وتوفيت جيمسون والدة الطفل راشيل عن عمر ناهز الثلاثينن بينما تم نقل الطفل وشقيقته إلى لمستشفى.
هذه الحادثة من اروع القصص التي تثبت مدي تضحية الام من اجل ابنائها .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.