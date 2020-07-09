الإدعاء على نيشان وإحالته إلى غرفة المطبوعات

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ادعت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، بناء على الإخبار المقدم الى جانب النيابة العامة التمييزية، على الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان

وأحالته للمحاكمة أمام غرفة المطبوعات في بيروت سندا للبند 2 من المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 94/382 معطوفة على المادتين 23 و 25 من المرسوم الإشتراعي رقم 7 المعدل معطوفة على المادة 257 عقوبات.

وكانت النيابة العامة الإستئنافية قد أحالت الإخبار في وقت سابق الى المباحث الجنائية التي أجرت التحقيقات تحت إشرافها، وبنتيجة التحقيقات ادعت الإستئنافية على ديرهاروتونيان بموجب المواد المذكورة أعلاه.