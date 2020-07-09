فوز الفهد زعلانة: بنات لا تقلدوني



تعرضت الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد لهجوم كبير من قبل الجمهور بعدما أطلت بفيديو تتحدث فيه عن غيرة الفتيات منها.

وظهرت فوز في الفيديو الذي شاركته عبر حسابها في "سناب شات" قائلة "أقولكم شي.. أنا إكتشفت شي، لما أسوي شي كل البنات يقلدوني.. صبغت أشقر الكل صبغ أشقر، ركبت وصلات شعر الكل ركب وصلات".. وأضافت "أنا أحط ألوان مع بعض عشان أحصل لون جديد تيجي وحده وتاخذ اللون.. مش قهر بس أحب أكون مميزه".

وأشارت فوز إلى أن "كل وحدة تكتشف لون ويصير لها بروحها..لون الشعر الجديد الي أستعمله محير، ع الإضاءة لون وعلى الشمس لون".





يذكر أن فوز دخلت القفص الذهبي مع الملياردير الخليجي المدعو "عبد اللطيف الصراف"، ومن يوم الزفاف أصبحت حديث الجمهور بسبب سعر شبكة الزواج والتي وصلت لـ 2.5 مليون ريال سعودي من دون إحتساب سعر ذبلة الزواج والساعة النادرة التي تلقتها من زوجها.

وكانت فوز أثارت الجدل منذ أيام أيضًا من خلال ارتدائها لفستان يكشف الجزء الأعلى من جسدها، ولا يغطي صدرها سوى الريش .

وأثارت ملابسها غضب الجمهور الذي اتهمها بالبحث عن الشهرة بأي ثمن، وتوقعوا بأنها ستتمادى أكثر لاحقاً، مُشبهين ما ارتدته بـ "البكيني".

Advertisements

إقرئي أيضًا:

يارا ابنة ماغي بو غصن مع نوال الزغبي

منى السابر والدة حلا الترك تردّ على منتقدي حركاتها: "كفاكم تخلف"