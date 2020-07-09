نشرت الممثلة ماغي بو غصن صورة لابنتها يارا مع الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها على "انستقرام"، أرفقتها بتتعليق قالت فيه: "الأم وبنتا بحبوكي..أحلة نوال ويارا".
وتربط علاقة طيبة بين نوال وماغي وهما تدعمان بعضهما البعض، فقد أعلنت نوال سابقاً مع انتهاء عرض حلقات "أولا آدم" أن ماغي هي نجمة رمضان 220.
Advertisements
on Jul 6, 2020 at 7:15am PDT
وكانت ماغي قد حضرت مفاجأة لـ نوال الأسبوع الماضي في منزل نوال، وقطعها معًا قالب الحلوى، وتمنة الجيمع لـ نوال المزيد من النجاح والسعادة في حياتها.
إقرئي أيضًا:
منى السابر والدة حلا الترك تردّ على منتقدي حركاتها: "كفاكم تخلف"
محامي سما المصري يفجر مفاجأة في قضية «التحريض على الفسق والفجور»
كانت هذه تفاصيل خبر يارا ابنة ماغي بو غصن مع نوال الزغبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.