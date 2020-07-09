منى السابر والدة حلا الترك تردّ على منتقدي حركاتها: "كفاكم تخلف"

دافعت منى السابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك عن نفسها، لاسيما بعد اتهامها بمحاولة جذب انتباه طليقها المنتج محمد الترك من خلال اختيارها لبعض الأغنيات عبر حسابها على "سناب شات".

منى السابر رفضت هذا الأمر و علقت على هذا الاتهام من خلال مقطع فيديو قالت فيه: " إني بحط أغاني عشان شخص معين، أنا بحط حسب مزاجي وبحب الأغاني القديمة وهذا لا يعني أني بحطها عشان بقصد شخص معين أو ماي إكس"".

وأضافت: "المشكلة كمان أنهم بيقعدوا يكتبوا كومنتات عندي على انستغرام، مثل بس تحطين أغاني وهو ولا داري عنك. لا ولا لأكون أنا بسمع عشان شخص معين. لا أنا هيك مزاجي بحب الأغاني الحلوة والقديمة واللي ليها معنى مش عشان فلان ولا علتان".

واختتمت حديثها قائلة: "كفاكم تخلف. بدي أحط اللي بدي ياه وأسمع اللي عايزاه ما حدا لي علي ".

وكانت منى منذ حوالي الأسبوع أثارت الجدل بصور لها، رآها البعض أنها تحمل جرأة كبيرة، بينما هي ردّت بأن الصور عادية ولا تقوم بنشر أي شيء لها لا تكون مقتنعة به.

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يذكر أن منى تلقت عرضاً للمشاركة في الدراما السورية، والتي لطالما عبرت عن حبها بالتمثيل فيها، وهي تدرس هذا الموضوع بجدية.

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