محامي سما المصري يفجر مفاجأة في قضية «التحريض على الفسق والفجور»

قال أشرف ناجي الجندي، محامي الفنانة سما المصري، إن ما حدث مع الفنانة سما يُثبت للجميع بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وبأنها غير مسنودة مثلما تحدث البعض، موضحًا أن الفنانة عليها قضيتين بنفس التهم والفيديوهات، وحصلت في إحدى هذه القضايا على الحكم بالسجن 3 سنوات.

وتابع الجندي، أن الاتهامات لا تقبل التجزئة، ولذلك لا يجب أن تُحاكم مرة أخرى بنفس الاتهامات، وهذا ما تقدم به بطلب أمام محكمة الاستئناف.

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وأشار إلى أن الفنانة سما المصري حالتها النفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: «الله يكون في عونها اللي حصل معاها مش شوية، سواء أخطأت أم لم تخطئ فهي تُحاكم الآن أمام القضاء، ونحترم حكم القضاء»

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ولفت إلى أن الفنانة سما المصري لم تقم بأي جريمة، خاصة أن تقرير قسم مكافحة جرائم الإنترنت لم يثبت أي شيء عليها، متابعًا: «الحكم عليها بالسجن 3 سنوت شكل صدمة لنا جميعًا»

وأضاف أن الفنانة سما المصري قُدم ضدها الكثير من البلاغات المأجورة، فقام النائب العام بتحريك البلاغات، مما أدى إلى المحاكمة.

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