بالصور: ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي يثيران الجدل على البحر

تقضي النجمة ​ياسمين عبد العزيز​ وزوجها الممثل أحمد العوضي إجازتهما الصيفية على البحر، ويبدو أنهما أجلا شهر العسل إلى هذا التوقيت بسبب أزمة فيروس كورونا التي فرضت حظراً على السفر كما حرمتهما من إقامة حفل زفافهما.

لكن ياسمين وأحمد أثارا موجة جدل، بعد نشر كل واحد منهما في حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لصورة ظهر فيها على البحر، ما دفع بالمتابعين للتساؤل عن سبب عدم التقاطهما للصور معاً من إجازتهما، إذ إنها ليست المرة الأولى التي لا ينشران فيها صوراً لهماً سوياً.

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وكتب أحد المعلقين: «انتوا متخاصمين يا ياسو ولا إيه كل واحد بينزل صورة لوحده وبحبكوا جدا انتى والعوضي»، و«ياسمين طلعوا صور مع بعض بليز»، و«احلى حاجة لما يبقو الاتنين عندك في انستجرام وتشوف صورة العوضي وبصدفة تبقى الصورة التانية لياسمين»، و«باينة اوي انك مع أحمد العوضي عشان لسه منزل صورة قدام البحر».

وقال أحدهم: «یعني أحمد يتصور لوحده وهو في البحر وإنتي الصورة لوحدك طب ما كنتوا اتصورتوا انتو الاتنين مع بعض.. منورين الدنيا كلها ربنا يعطيكم الصحة والعافية ويجعل أيامكم كلها هنا وسعادة».

فيما بارك آخرون لهما ومن التعليقات: «شهر العسل دا أكيد.. ربنا يسعدكم وعاوزين نسمع أخبار جميلة عن ذريتكم الجميلة أيضا بإذن الله»، وقال آخر: «أحلى شهر عسل دا ولا إيه».