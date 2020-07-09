ايهاب فهمي يفضح عبير بيبرس قاتلة زوجها التي ادعت بأنها ممثلة

تصدر اسم عبير بيبرس مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ألقت المباحث القبض عليها؛ نظراً لتورطها في جريمة قتل زوجها، التي وجهت له ضربة في صدره بقطعة زجاج حادة.

وزاد اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالقضية، عندما قالت عبير بيبرس إنها فنانة شابة وتعمل في مجال التمثيل، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية والفنية، لذلك حاول البعض التعرف على شخصية تلك الفنانة والأعمال التي شاركت بها، خاصة أن الفنانين يحظون باهتمام الكثير.

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الغريب في الأمر أن كل من شاهد صور تلك الفتاة لم يتعرف عليها، ولم يتذكر أنه قد شاهدها من قبل في أي عمل فني، لذلك كان لابد من توضيح حقيقة انتماء عبير بيبرس لمجال الفن.

من جانبه قال إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إنه لا يعرف من هي عبير بيبرس، وأنها ليس لها علاقة بالفن من قريب أو بعيد، كما أنها ليست عضواً بنقابة المهن التمثيلية، وليست من الوجوه التي تتردد على النقابة للحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مثلما يفعل الكثير من الممثلين الشباب.

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ونوه فهمي على ضرورة تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها حول تلك الشخصية، وألا يتم ربط اسمها باسم الفن أو التمثيل.

أما عن الأعمال التي شاركت بها عبير بيبرس، فأكد أحد المصادر أنها مجرد محاولات فاشلة لصناعة أعمال درامية وسينمائية، بينما تلك الأعمال هي مجرد أسماء دون محتوى فني، ومثل هذه الأشياء منتشرة وموجودة كثيراً، لكن لا أحد ينظر إليها حتى أن أغلبها لا يتم عرضه على أي قناة فضائية أو منصة إلكترونية.

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