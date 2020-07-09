الجمهور يعلق على حمل جنات في طفلها الثاني: هتخسري جمالك ورشاقتك

أعلنت النجمة المغربية جنات خبراً ساراً لكل محبيها، حيث كشفت عن حملها للمرة الثانية بصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وعلقت جنات على الصورة قائلة «وحشتوني أصدقائي أتمنى أن تمر هذه الفترة الصعبة علينا بخير.. خلي بالكم».





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وكانت جنات رزقت بمولودتها الأولى العام الماضي وأسمتها «جنات» لذلك علق عدد من الجمهور على خبر حمل جنات، وأكدوا لها أنها لم تترك فترة كافية بين حملها الأول والثاني، لذلك سوف تصاب بالتعب الشديد، وستتأثر بشكل كبير، ومن الممكن أن تفقد رشاقتها وجمالها، لأنه من المفترض أن تترك مساحة من الوقت ليستعيد جسمها رشاقته وجماله.

يذكر أن آخر ألبومات جنات كان بعنوان «بنفس الكلام» في عام 2016، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

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