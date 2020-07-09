تصدرت الحلقة الثانية من المسلسل التركي "السيد الخطأ" بطولة الفنان جان يامان الترند في كلّ من تركيا وإسبانيا والبرازيل والجزائر وكثير من الدول الأخرى، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
و احتلّ الثنائي جان يامان وشريكته في بطولة المسلسل إيزجي أوزجور قمة الثنائيات الأكثر حداثةً خلال الأيام الأخيرة من الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي، ليفوز على ثنائيات الدراما التركية في الموسم الحالي، بمن فيهم آنجين إكيوريك ونسليهان أتاغول ثنائي مسلسل "ابنة السفير".
وأعطت الجهة القائمة "السيد الخطأ" فرصة أخيرة لاستمرار عرضه، حيث إن الجهة المنتجة تنتظر عرض الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل لتقييم العمل وصدور قرار بالموافقة أو توقف العرض نهائيا.
في مقابل ذلك ما زالت الفنانة ديميت أوزدمير تدعم زميلها السابق جان يامان مطالبة الجمهور ووسائل الإعلام بالتوقف عن مهاجمة الأخير، مشيرة إلى أن تقييم المسلسل لا يقتصر على حلقة أو حلقتين، مشددة على أنها واثقة من نجاح زميلها لكن على الجميع الصبر والانتظار.
وتابعت بطلة مسلسل "الطائر المبكر":"جان صديقي وأحبه وأحترمه كثيرًا ومن المجتهدين والمشهورين جدا وأدرك محبة الناس له".
وأوضحت أن جان يامان سيتقدم وسينجح مع مرور الوقت، واختتمت حديثها بالقول:" أنا أثق به".
كانت هذه تفاصيل خبر جان يمان أمام فرصة أخيرة وديميت أوزدمير تقول: "أنا أثق به وسينجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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