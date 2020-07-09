أقامت شمس الكويتية حفلة رقص خلال سفرها على متن طائرة خاصة، بعد سماح دولة الامارات بفتح المطار واعادة الحركة التي كانت متوقفة بسبب جائحة "كورونا".
وفي التفاصيل، ظهرت شمس الكويتية، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" ترقص على مجموعة من أغانيها الخاصة بها، مشيرة إلى أنها من أسعد الناس في هذه اللحظة خاصة أنها لا تستطيع أن تجلس في أي بلد أكثر من أسبوع، إلا أن أزمة كورونا اضطرتها للبقاء في الإمارات حوالي 4 أشهر كاملة.
وعلقت شمس الكويتية قائلة: "بسكر الجوال أول سفرة بعد الكورونا.. ما ابي نكد ابي سفر.. واللي عنده شي لايقول خليه يوفر كلامه".
وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان قد قالت إن الفنانة شمس ليست كويتية وما تردد عن تنازلها عن الجنسية الكويتية غير صحيح، مؤكدة أنها تحاول الالتصاق بالجنسية بإضافتها بجوار اسمها، في حين أن الشعب كله يرفضها بشدة بسبب جرأتها المبالغة.
ونشرت مي العيدان مقطع فيديو عبر انستغرام، هاجمت فيه شمس قائلة: "الفنانة اللي اسمها شمس.. هي مو كويتية.. ولا تنازلت يوم عن الجنسية.. ما بعرف شنو جنسيتها.. يمكن إماراتية ما هي طول الوقت قاعدة بدبي.. أحب أقولها ما تتلزقي فينا وفي الشعب الكويتي".
كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية تقيم حفلة رقص على متن طائرة خاصة وتتجاهل هجوم مي العيدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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