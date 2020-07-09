شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تحصد إعجاب الجمهور بصورة قديمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة قديمة للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، كانت قد التقطت لها قبل نحو 18 عاماً خلال مشاركتها في حفل انتخاب ملكة جمال العارضات الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت لعام 2002.

ولفت انتباه المتابعين أن سيرين لم تتغير كثيراً، وأنها مازالت تتمتع بجمال طبيعي دون الخضوع لعمليات التجميل.

وفي وقتٍ سابق احتفلت الفنانة اللبنانية بذكرى زواجها من خلال مجموعة صور نشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وظهرت فيها برفقة زوجها فريد رحمة خلال حفل إتمام مراسم زفافهما.

وعلقت عبد النور قائلة: “صارو 13 سنة والعمر كله يا رب عيد زواج سعيد 8/7/2007″، وتفاعل المتابعون مع الصور وأعجبوا بجمال سيرين وتمنوا لها السعادة مع زوجها.

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