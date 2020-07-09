شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة: مسرحية عطل فني أقرب تجاربي لقلبى طوال 25 عامًا فن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشاعر أمير طعيمة، أن مسرحية عطل فنى أقرب التجارب إلى قلبه طوال 24 عامًا خلال عمل في المجال الفني، حيث تحول 80 شخصًا إلى عائلة حقيقية من العمل الجاد والناجح.

المسرحية من تأليف أمير طعيمة ، الذى كتب عبر حسابه بموقع تويتر: "خلال 24 سنة فن، مسرحية عطل فني تظل من أقرب تجاربي لقلبي، 80 شخص تحولوا لعائلة حقيقية خلال شهور من العمل الجاد والنجاح شكرًا كل نجوم العمل وكل الفرقة، وشكرًا لأخي الغالي تركى آل الشيخ المحرك الأساسي للعمل واللي اختار القوام الرئيسي ويسر لنا كل سبل النجاح ربنا يجمعنا ببعض قريبا".

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أمير طعيمة عبر حسابه بموقع تويتر

وحققت مسرحية عطل فنى نجاحا كبيرا في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، جعل القائمين على المسرحية يضعون خطة عرض جديدة والتجول بها فى مدن مختلقة بالمملكة، لكن جاءت أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال أكرم حسنى لـ"الخليج 365" أن ظروف انتشار فيروس كورونا فى مصر والسعودية أثرت على خطة عرض مسرحية عطل فنى موضحاً: "وضعنا خطة لعرضا المسرحية على فترات كبيرة بالسعودية سواء فى موسم جدة أو الدمام أو القسيم، وننتظر انتهاء هذه الأزمة لإكمال خطة عرض المسرحية والتى من ضمنها العرض فى مصر كذلك".

مسرحية "عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.