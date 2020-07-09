شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم تعود للدراما بعد كلبش 3 فى "لؤلؤ" أمام مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة هيدى كرم، لفريق عمل مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام، حيث تعود هيدى للدراما بعد غياب عامين على اٌقصى تقدير، منذ أن قدمت مسلسل "كلبش 3"، مع النجم أمير كرارة.

وفى السياق ذاته، تواصل مى عمر استعدادات مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تجرى العديد من البروفات على الاستعراضات وأغانى العمل لاسيما أنها تظهر خلال الأحداث في شخصية مطربة .

ويعد لؤلؤ من أول الأعمال الجديد التى تنتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وتستعد لدخول أماكن التصوير بعد انتهاء موسم رمضان الماضى، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد دخول أكثر من مسلسل من نوعية الـ 45 حلقة لعرضها فى بداية الموسم الشتوى.

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وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.