شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قاسم لـ"الحياة اليوم": عبد المنعم مدبولى حقق شهرة من خلال ساعة لقلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الفني محمود قاسم، إن الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولى، اشتهر من خلال "ساعة لقلبك"، بمشاركة الفنان القدير فؤاد المهندس، مشيرًا إلى أنه كان يعشق الفن وكان له باع كبير حتى حمل راية الفن من جيل بشارة واكيم وغيرهم.

وأكد قاسم خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد شردى، الذى يذاع على قناة "الحياة"، أن ساعة لقلبك كان يتم تصويره على الهواء، وأن ساعة لقلبك كان يختتم حلقاته على شيء كوميدى، وهى شخصيات لمست قلوب الناس، وأشار قاسم، أن عبد المنعم مدبولى كان يهتم بالمسرح بدرجة كبيرة، لافتًا إلى أنه كان يتعاون مع العديد من كبار ممثلي المسرح منهم ، فاطمة رشدى وجورج أبيض، وغيرهم.

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بدأ مدبولى حياته الفنية فى البرنامج الإذاعى الشهير "ساعة لقلبك" وبعدها انضم لمسرح التليفزيون وأسس مع رواد جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدى وغيرهما مدرسة كوميدية استمد تراثها من الجيل السابق الريحانى والكسار، وشارك فى أول عمل مسرحى له من خلال دور أعرابى مع فرقة المسرح المصرى الحديث التى شكلها زكى طليمات، ثم قام بتأسيس فرقة تحمل اسم المسرح الحر عام 1952، ومن أهم الأعمال المسرحية التى أنتجتها الفرقة الأرض الثائرة، حسبة برما، الرضا السامى، خايف أتجوز، مراتى بنت جن، مراتى نمرة 11 وكوكتيل العجائب.

انضم مدبولى بعد ذلك إلى فرقة التليفزيون المسرحية، التى كان يترأسها السيد بدير، بعدها تولى فرقة المسرح الكوميدى وأخرج عدة عروض منها جلفدان هانم، أنا وهو وهى، دسوقى أفندى، مطرب العواصف، أصل وصورة، حلمك يا شيخ علام، المفتش العام، وسط البلد والسكرتير الفنى، كما أخرج لفرقة إسماعيل يس عملين هما "3 فرخات وديك"، و"أنا وأخويا وأخويا".

نال الفنان الراحل خلال مشواره الفنى العديد من الجوائز وشهادات التكريم منها جائزة أحسن ممثل فى السينما عن أفلامه فيلم "الحفيد" وفيلم "أهلا يا كابتن" وكذلك فيلم "مولد يا دنيا" وفى عام 1986 حصل على جائزة تكريم فى مهرجان زكى طليمات وفى عام 1983 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وفى عام 1984 حصل على جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله وقام بتكريمه الرئيس المصرى الأسبق محمد أنور السادات بشهادة تقدير خاصة فى أكاديمية الفنون، وذلك عن دوره فى مسلسل أبنائى الأعزاء.. شكراً، كما يعد أول فنان عربى كتبت عنه دائرة المعارف النمساوية.