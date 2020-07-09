شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تطبق إجراءات مشددة للجمهور قبل أولى حفلاتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دار الأوبرا المصرية منذ قليل، استقبال 25 ‎%من الطاقة الاستيعابية للمسارح قبل انطلاق أولى حفلاتها بعد استئناف النشاط الفني، كما وضعت بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليديم بوضع الكحول، وحرصت أيضًا علي خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية علي الجمهور أثناء دخولهم الحفل .

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل.

والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد.

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وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.

وتبث حفلات الأوبرا المقامة بالمسرحين النافورة والمكشوف على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصرى، وذلك حتى يتمكن جموع المواطنين من متابعة مختلف ألوان الفنون الراقية والهادفة التى تختص الأوبرا بتقديمها.