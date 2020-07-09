شكرا لقرائتكم خبر عن أكاذيب عمرو واكد عن أحمد عيد..وعمرو دياب يحتفل بـ20 سنة تملي معاك فى موجز الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الموجز الفني لليوم السابع عددا من الأخبار، منها ما تم تداوله حول شائعة مرض الفنان أحمد عيد ، والتي روجها الهارب عمرو واكد، حيث أدعى إصابة أحمد عيد بغيبوبة سكر في بيته، وأن نقابة المهن التمثيلية تجاهلت خبر مرضه ولم تهتم بالموضوع ، وهو ما نفاه الفنان أحمد عيد ، حيث أكد في تصريح لـ ”الخليج 365”، ان هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأنه "بيسمع شائعات مرضه زيه زي الناس".

كما نفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ما روجه عمرو واكد ، مؤكدا انه تواصل مع الفنان أحمد عيد، وانه لا صحة لأقاويل تعرضه لغيبوبة سكر، وأنه بصحة جيدة.

تناول الموجز الفني أيضا والذى قدمته رغدة بكر ، إقامة الفنان "سلطان الطرب" جورج وسوف، لحفل اون لان ، والتي أطلق عليها "سهرة العمر".

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كما عرض الموجز الفني لليوم السابع ، احتفال الفنان عمرو دياب بمرور 20 سنة على ألبوم "تملى معاك"

وتضمن الموجز أيضا ، خبر حذف الفنان تميم يونس أغنيته "سالمونيلا" من جميع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم يوتيوب ، بعد أن ربط الجمهور بين الأغنية وقضايا التحرش ، وأوضح يونس ، ان الاغنية كان يقصد بها تسليط الضوء على ما تتعرض له الفتيات من مواقف ولكن بطريقة كوميدية.

أيضا تناول الموجز الفني خبر للفنان محمد رشاد ، والذى نشر فيديو على الانستجرام يتعلق بالأزمة التى تعرض رشاد مع المنتج والموزع الموسيقى هانى محروس وقصة الحجز على بيته مقابل انه مطلوب منه 5 مليون جنيه تقريبا.

وقال رشاد ، ان المشكلة مش جديدة وموجودة من سنين، وأنه حاول يحلها بكل الطرق بدون ما يأثر على مستقبله.