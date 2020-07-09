شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة مدح جديدة للمرة الثانية بين أصالة ومايا دياب.. اعرف قالو إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعربت الفنانة مايا دياب، عن حبها وامتنانها المطربة السورية أصالة والتي وصفتها بالشهامة والوفاء وافتخرت بالصداقة التي تربطهم لسنوات، قائلة: "أوعى بحياتك تشكريني على ولا شيء، المحبة الحقيقية ما فى حدا بيشكر عليها حدا هيدي بتجى من عند الله.. بحبك".





وكان أصالة غردت عبر حسابها بموقع تويتر:" شكراً ميّوشتي على كلّ لحظة اهتمام غمرتني فيها بكلّ محبّه ولطف وإنسانيّه ووفاء صديقتي الحبيبة القريبة الحلوة".

يشار إلى أن النجمة أصالة، نشرت صورتين لها مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة "مايا هى وحدة منّ ناس ما فى منّهم كتير... كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير ، قلّبها فلّه.. وروحها فرح، وشهمة وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".

وكانت أصالة تخطت من خلال أغنيتها "جيتني مكسور" بعد مرور 3 أسابيع على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حاجز 10 ملايين مشاهدة، والأغنية من من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس.

Advertisements

وطرحت النجمة أصالة نصرى، منذ عدة أيام أغنية جديدة تحمل اسم "الحب والسلام" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، ونالت الأغنية اعجاب جمهورها فبمجرد طرحها حققت ربع مليون مشاهد فى خلال ساعتين فقط، ثم تجاوز عدد المشاهدات 700 ألف مشاهدة بعد أكثر من 12 ساعة.