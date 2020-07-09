- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "لؤلؤ" أمام مى عمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى القائمون على مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر من اختيار الفنانين المشاركين فى بطولة العمل وإنهاء التعاقد معهم، وذلك تمهيداً للبدء فى تصوير العمل، حيث تم التعاقد مع أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.
مى عمر
مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر بدء تصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تعمل مى على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغانى لا سيما أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة .
وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.
احمد زاهر
ادوارد
سلوى عثمان
عماد زيادة
محمد الشرنوبى
نجلاء بدر
نرمين الفقى
هيدى كرم
كانت هذه تفاصيل خبر القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "لؤلؤ" أمام مى عمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.