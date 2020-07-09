شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تستمع بالإجازة الصيفية مع والدتها وابنتها الصغيرة أثناء حملها الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وشاركت الفنانة جنات متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها برفقة والدتها وابنتها الصغيرة، بعدما كشفت عن حملها الثاني في الآونة الأخيرة.

كما نشرت الفنانة جنات صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بملابس فضفاضة بعد حملها الثاني، معلقة: "وحشتوني يا أصدقائي.. أتمنى أن تمر هذه الفتره الصعبة علينا بخير.. اعتني بنفسك".

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وفي مايو 2019، رزقت الفنانة جنات، بمولودتها الأولى "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان. وكانت جنات قد احتفلت بزفافها على محمد عثمان عدد كبير من الوسط الفني والغنائي على رأسهم النجوم سميرة سعيد ومحمد حماقي ورامي صبري وتامر عاشور وأحمد جمال ومصطفى قمر وآخرون من النجوم.

وكانت قد كشفت المطربة جنات إن الأمومة لم تغيركثيرا في حياتها، لأن والدتها تساعدها، وأن ابنتها متعلقة بوالدها رغم انشغاله فى العمل، وأنها تفرح بتلك العلاقة وقالت جنات، فى تصريحات تلفزيونية: " حتى الآن أشعر أنها أختى .. والأمومة ما غيرتش كتيرلأن ماما هى اللى قامت بالواجب ربنا يديها الصحة.. عشان كده أنا مش حاسة أوى دلوقتى..وكمان مش متعلقة بيا زى ماما..هى متعلقة بماما أكثر ووالدها..أنا آخر حد .. بتحبى وكل حاجة بس مش زى باباها وماما.. البنت دايما حنونة أكتر مع الأب .. طول اليوم مشغول وعنده شغل وما بيقعدش معاها كتير..ومتعلقة به فعلا سر غريب.. ساعات بغير لأنى بعمل مجهود أكتر وبتحب أبوها أكتر ولكن بفرح بالعلاقة دى".