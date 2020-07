شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال The Old Guard يكشفون لـ الخليج 365 كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى نيتفلكس دائما للدخول فى جوانب عديدة جديدة فى صنع الأفلام المختلفة المشوقة، التى تشد انتباه العالم إليها، وهذه المرة قامت نيتفلكس بـ اختيار النجمة العالمية تشارليز ثيرون لـ بطولة أحدث أفلامها فى فترة الصيف The Old Guard، جنبا إليها يوجد مجموعة كبيرة من أهم النجوم حول العالم.

وتواصل ”الخليج 365” مع اثنين من أبطال العمل وهما الممثلان العالميان شيويتيل إيجيوفور، وهارى ميلينج للحديث عن دورهما فى العمل الجديد، كل منهما كان له دور مميز، جنبا إلى أعماله، وإلى تفاصيل الحوار:



لقطة من الحوار

هاى .. أنا لميس محمد من مصر من جريدة وموقع الخليج 365، أود أن أقول لكم مبروك على الفيلم أولا.

فى البداية أريد أن أعرف عن شىء واحد تحب أن تتعلمه من شخصيتك فى الفيلم؟

هاري ميلينج : في الحقيقة أنا أجد أن كل صفات الشخصية جذابة، خاصة مع كل الشروط التى أحاطت بالشخصية للنضوج، وهذا كان أساس التعلم من الشخصية، كما أننى تعلمت أننى من الممكن أن أتعلق في الهواء من أحدى مؤدين الحركة في الفيلم، وهذه ميزة جديدة إضيفت إلى.

أود أن أسألك إذا كنت تفضل أن يتم عمل سلسلة من الفيلم.. أو الحصول على فيلم آخر لكن بـ نفس طاقم العمل؟

شيويتيل إيجيوفور: أعتقد أننى أحب هذه الشخصيات، أعتقد أنها فعلا مثيرة، ولديها العديد من الأفعال الوجودية المختلفة، ويوجد عندى فضول لـ معرفة هذه الشخصيات أكثر وأكثر، لذلك أتمنى أن توجد فرصة جديدة لـ معرفة هذه الشخصيات.

هل واجه أى منكما أى عقبات أثناء تصوير الفيلم أو خلال التحضير له؟

شيويتيل إيجيوفور: لا يمكننى أن أقول أننى واجهت أى عقبات بالتحديد، لكن أعتقد أن في أي فيلم يوجد به تحديات تريد أن تتخطاها، وتحاول أن تجد حلول لكل الأمور العالقة، خاصة مع هذه المجموعة الجيدة التي تعمل معا، كما أن هذه الشخصيات كان يجب أن تتحول، وتختلط معا في خلال القصة، لتصل إلى الشكل الذى ظهرت به الفيلم، أظن أن العمل بشكل كبير كان قائم على التواصل، ولذلك جينا "المخرجة" كانت جيدة جدا ومتاحة للقيام بهذا الدور، خاصة في التواصل مع الجميع، في طريقة رؤية الشخصيات، وتطويرها بشكل كبير، بالإضافة إلى الظروف التي واجهت العمل.

هاري ميلينج : أعتقد أن أكبر عقبة في العمل كانت في كونه تحديا كبيرا بسبب الدمج بين الأحداث والشخصيات، لذلك يمكنك أن تقول أنه كان يجب عليك أن تكون متاحا طوال الوقت، لإجراء الكثير من المحادثات التي احتاجت إلى ذكاء، وكانت شيقة بشكل كبير مما أضاف متعة من نوع آخر على هذه المحادثات.

لقد أشرت يا شيويتيل منذ قليل أنك استمتعت كثيرا عند زيارتك إلى المغرب، لذلك أود أن أسألك، إذا كنت تحب القدوم إلى مصر، وأريد منك إرسال رسالة إلى متابعينك هنا فى مصر؟ وأنت أيضا يا هارى ميلينج؟

شيويتيل إيجيوفور : بالتأكيد أريد أن أتى إلى مصر، وأتمنى أن العمل القادم يكون هناك، سأكون في منتهى السعادة.

بالتأكيد نحن ننتظرك هنا.

شيويتيل إيجيوفور: لكل متابعينى فى مصر.. شكرا، وأتمنى أن يعجبكم الفيلم الجديد The Old Guard.

سيستمتعون بالتأكيد.

هارى ميلينج أنت أيضا، أنا أعرف أنك لم تذهب إلى المغرب، لكننى أسألك إذا كنت تريد القدوم إلى مصر؟

هاري ميلينج : انا لم أذهب إلا إلى لندن في التصوير، لكننى بالتأكيد أريد الذهاب إلى مصر، ومن يدرى ربما في المستقبل، ربما أحصل على عمل يجعلنى أذهب إلى مصر، وإلى كل متابعينى في مصر أهلا بكم.

شكرا جزيلا لكم.

شارك الممثل العالمى شيويتيل إيجيوفور في عدد كبير من الأعمال المختلفة، التي وصل عددها إلى 54 عملا متنوعا، وكان من أهمها 2012، The Lion King، Maleficent: Mistress of Evil، Doctor Strange، وغيرهم، إيجيوفور من مواليد 10 يوليو عام 1977، بـ لندن.



شيويتيل إيجيوفور

أما عن الممثل العالمى هاري ميلينج فاشتهر بـ أدواره في سلسلة Harry Potter، التي تعلق بها الكثير من الأشخاص من حول العالم، الكبار والصغار، وجنبا إلى ذلك شارك في العديد من الأعمال الفنية المختلفة التي وصل عددها إلى 27، من أهمهم سلسلة Harry Potter، The Lost City of Z، The Keeper، وغيرهم، وولد ميلينج في 13 مارس من عام 1989.



هاري ميلينج

ويدور الفيلم الذى يطرح غدت، حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندى (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم، وحين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندى ونايل (كيكى لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التى يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.

فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة التى قام بتأليفها جريج روكا، ومن إخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.